«Молодым бы у него поучиться»: Виктория Цыганова о Вилли Токареве

Известная российская Певица Виктория Цыганова прокомментировала известие о смерти известного шонсон-исполнителя Вилли Токарева.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Вилли Токарева не стало в воскресенье, 4 августа, на 85-м году жизни. Информацию подтвердил сын артиста.
В 1981-м у Вилли Токарева вышла пластинка «В шумном балагане», которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов в США. В начале 1990-х Токарев вернулся в Москву после переезда в Штаты в середине 80-х. Наибольшую известность ему принесли песни «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».