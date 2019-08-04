«Молодым бы у него поучиться»: Виктория Цыганова о Вилли Токареве

Известная российская Певица Виктория Цыганова прокомментировала известие о смерти известного шонсон-исполнителя Вилли Токарева.

«Энергичный человек был, жизнерадостный. Молодым стоило бы поучиться его жизнелюбию и оптимизму. Молодым стоило бы поучиться у него его жизнелюбию и оптимизму. Яркий типаж такого человека, артиста. Я знаю, что в Америке ему приходилось работать и водителем. И в такси возить людей. Мне нравилось его жизнелюбие», — рассказала Виктория Цыганова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Вилли Токарева не стало в воскресенье, 4 августа, на 85-м году жизни. Информацию подтвердил сын артиста.

В 1981-м у Вилли Токарева вышла пластинка «В шумном балагане», которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов в США. В начале 1990-х Токарев вернулся в Москву после переезда в Штаты в середине 80-х. Наибольшую известность ему принесли песни «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».