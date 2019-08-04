Фанаты футбольного клуба ЦСКА после победы своей команды над «Рубином» на казанском стадионе «Центральный» в центре города подожгли файеры.

Как Вилли Токарев вошел в историю русского шансона?

На кадрах очевидцев видно, как десятки разгоряченных молодчиков собрались возле культурно-развлекательного центра «Родина» на улице Баумана и скандируют нецензурные кричалки. Из-за зажженных шашек в воздухе образовалось большое облако черного дыма.

За происходящим со стороны наблюдают местные жители. Также к фанатам приближаются полицейские.

Матч ЦСКА — «Рубин» завершился в пользу москвичей со счетом 1:0.

В стартовавшей Российской премьер-лиге ЦСКА находится на втором месте, а «Рубин» — на пятом. По итогам сезона 2018/20219, этот московский клуб также вышел на второе место, а казанский — на четвертое.

Ранее знаменитый капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возвращении в сборную России к Евро-2020.