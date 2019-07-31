Экономист: Ипотечные каникулы не спасут от коллапса кредитования в 2021-м

, 13:14 57

Эксперт полагает, что новая мера окажет положительное влияние только в краткосрочном периоде и лишь на две отрасли.

Фото : globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Экономист Константин Селянин заявил URA.RU, что отсрочка платежей по ипотеке для населения не улучшит ситуацию в целом. Эксперт уверен, что без роста реальных доходов кризис кредитования в 2021 году неизбежен.

Произойдет что-то вроде ипотечного пузыря 2008-го. Это связано с тем, что кредитов на покупку недвижимости банки выдают все больше, тогда как доходы населения продолжают падать. Однако в краткосрочной перспективе ипотечные каникулы будут полезны для банковской и строительной отраслей. Первая получит выгоду за счет увеличения срока выплат, вторая — новых клиентов из-за снижения требований к заемщику.

Взять ипотечные каникулы могут граждане, состоящие на учете в службе занятости, инвалиды I или II группы, а также семьи, в которых увеличилось число иждивенцев с одновременным снижением дохода более чем на 20%.

Ранее 5-tv.ru сообщал о снижении ключевой ставки ЦБ.

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