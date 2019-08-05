Блогеру, призывавшему к насилию, грозит до шести лет лишения свободы

Задержан блогер, который призывал в сети к расправе над детьми полицейских, дежуривших на митингах в столице. Максиму Стеклову, который оказался 30-летним жителем Подмосковья Владиславом Синицей, уже предъявлено обвинение. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Напомню, ранее в интернете появился список сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность на несогласованном митинге в Москве. Некоторые полицейские и их семьи стали получать угрозы.
Как заявили в российском МИДе, в подстрекательстве к уличным беспорядкам замешаны американские дипломаты и немецкие государственные СМИ. В своих телеэфирах они показывали схемы движения активистов с подробным планом города. Чем провоцировали митингующих присоединиться к несанкционированным митингам в столице.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержан блогер, призывавший убивать детей силовиков.