В Москве задержан блогер, призывавший убивать детей силовиков

, 18:12 Видео 282

Против 30-летнего жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео : Twitter @max_steklov, СК РФ

В Москве задержан мужчина, призывавший в соцсети к насилию в отношении детей правоохранителей, которые охраняли общественный порядок в ходе несанкционированного митинга 3 августа в Москве.

В ходе проверки, проведенной в кратчайшие сроки, выяснилось, что под ником «Макс Стеклов» скрывался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к ненависти либо вражде через интернет.

В настоящее время с Синицей проводятся следственные действия. В месте его проживания был проведен обыск, изъяты компьютер и мобильные телефоны. Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Максим Стеклов» распространял в социальных сетях сообщения с призывом вычислять сотрудников полиции и ОМОНа, чтобы их дети «однажды не пришли из школы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что интернет-пользователи были шокированы подобной фашистской идеей, и потребовали привлечь его к ответственности.

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