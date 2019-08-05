В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ — видео

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Ограничительные меры в рамках дела Скрипалей коснутся госдолга, экспорта материалов, товаров и техники.

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Фото, видео : РИА Новости / Алексей Агарышев, ТАСС /ZEUS, /Сергей Коньков, /Коньков Сергей

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Отравление Скрипаля 602

Второй пакет санкций против России в рамках дела Скрипалей вступит в силу 26 августа, сообщает пресс-служба Минфина США. Ограничительные меры коснутся госдолга, экспорта в РФ материалов, товаров и техники. Власти Соединенных Штатов потребуют у международных финансовых компаний не предоставлять кредиты России.

В американском Минфине пояснили, что новый пакет санкций не будет распространяться на государственные компании. Директива о втором пакете санкций США касается только министерств, агентств и «суверенного фонда», включая Центробанк России и Фонд национального благосостояния.

treasury.gov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин США разъяснил применение новых антироссийских санкций.

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