Второй пакет санкций против России в рамках дела Скрипалей вступит в силу 26 августа, сообщает пресс-служба Минфина США. Ограничительные меры коснутся госдолга, экспорта в РФ материалов, товаров и техники. Власти Соединенных Штатов потребуют у международных финансовых компаний не предоставлять кредиты России.

В американском Минфине пояснили, что новый пакет санкций не будет распространяться на государственные компании. Директива о втором пакете санкций США касается только министерств, агентств и «суверенного фонда», включая Центробанк России и Фонд национального благосостояния.

treasury.gov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин США разъяснил применение новых антироссийских санкций.