Минфин США разъяснил применение новых антироссийских санкций

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В директиве отмечается, что ограничительные меры не затронут вторичный рынок нерублевых облигаций РФ и российские госкомпании.

Фото : Wikimedia

Тема:
Отравление Скрипаля 601

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в субботу, 3 августа, выпустило директиву, в которой разъясняется применение новых санкций против России.

Как следует из документа, размещенного на официальном сайте ведомства, ограничительные меры не распространяются на российские госкомпании, а также на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ. Директива о втором пакете санкций США касается только министерств, агентств и «суверенного фонда», включая Центробанк России и Фонд национального благосостояния, пишут РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые ограничения против РФ из-за дела Скрипалей вступят в силу 19 августа. Американские власти потребуют у международных финансовых компаний не предоставлять кредиты России. Кроме того, планируется ввести дополнительные ограничения по экспорту в страну ряда товаров.

Тема:
Отравление Скрипаля 601
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