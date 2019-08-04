Минфин США разъяснил применение новых антироссийских санкций

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в субботу, 3 августа, выпустило директиву, в которой разъясняется применение новых санкций против России.
Как следует из документа, размещенного на официальном сайте ведомства, ограничительные меры не распространяются на российские госкомпании, а также на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ. Директива о втором пакете санкций США
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые ограничения против РФ из-за дела Скрипалей вступят в силу 19 августа. Американские власти потребуют у международных финансовых компаний не предоставлять кредиты России. Кроме того, планируется ввести дополнительные ограничения по экспорту в страну ряда товаров.