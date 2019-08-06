Видео: какую технику нужно выключать из розетки

Современную квартиру невозможно представить без огромного числа бытовых приборов, большинство из которых мы не спешим отключать сразу после использования. Однако, как утверждают эксперты, далеко не всю технику стоит оставлять включенной в розетку постоянно.

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Разумеется, есть те устройства, которые рассчитаны на постоянную работу — например, холодильник или кондиционер. Как поясняет эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк, такие приборы инженеры создают, учитывая, что они будут использоваться в круглосуточном режиме.

«Конечно, производитель старается, чтобы не было отступления от заявленных характеристик. Но сбои могут быть в любой технике», — цитирует эксперта издание «Аргументы и Факты».

Чтобы понять, нужно ли отключать ту или иную технику после использования, необходимо изучить инструкцию к ней. Если там сказано, что устройство нужно отключать от электросети на то время, когда вы им не пользуетесь — вынимайте шнур из розетки сразу же после того, как закончили работу с техникой, советует фон Мекк. Так, например, отключать от сети сразу после использования необходимо утюги, фены, плойки, миксеры и ряд других устройств.

Опасную ситуацию создают и зарядные устройства, оставленные в розетке — в тех случаях, когда речь идет о не сертифицированных приспособлениях. Также угрозу возникновения пожара значительно увеличивают зарядные устройства с повреждениями — например, те, у которых нарушена целостность провода.

Кроме того, эксперт настоятельно рекомендует не оставлять устройства на мягких поверхностях — кроватях, креслах или диванах. Не стоит класть их и рядом с такой мебелью.

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