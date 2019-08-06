Видео: какую технику нужно выключать из розетки

, 5:28 Видео 153

Большую часть бытовых приборов, которыми мы регулярно пользуемся, нельзя оставлять подключенной к электросети постоянно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Евгений Одиноков

Современную квартиру невозможно представить без огромного числа бытовых приборов, большинство из которых мы не спешим отключать сразу после использования. Однако, как утверждают эксперты, далеко не всю технику стоит оставлять включенной в розетку постоянно.

Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы

Разумеется, есть те устройства, которые рассчитаны на постоянную работу — например, холодильник или кондиционер. Как поясняет эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк, такие приборы инженеры создают, учитывая, что они будут использоваться в круглосуточном режиме.

«Конечно, производитель старается, чтобы не было отступления от заявленных характеристик. Но сбои могут быть в любой технике», — цитирует эксперта издание «Аргументы и Факты».

Чтобы понять, нужно ли отключать ту или иную технику после использования, необходимо изучить инструкцию к ней. Если там сказано, что устройство нужно отключать от электросети на то время, когда вы им не пользуетесь — вынимайте шнур из розетки сразу же после того, как закончили работу с техникой, советует фон Мекк. Так, например, отключать от сети сразу после использования необходимо утюги, фены, плойки, миксеры и ряд других устройств.

Опасную ситуацию создают и зарядные устройства, оставленные в розетке — в тех случаях, когда речь идет о не сертифицированных приспособлениях. Также угрозу возникновения пожара значительно увеличивают зарядные устройства с повреждениями — например, те, у которых нарушена целостность провода.

Кроме того, эксперт настоятельно рекомендует не оставлять устройства на мягких поверхностях — кроватях, креслах или диванах. Не стоит класть их и рядом с такой мебелью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему камеры и микрофоны на ноутбуках лучше заклеивать.

Читайте также

+7° Днём +18°
Ночью +8°
65.05
0.41 72.37
0.66
Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы

Последние новости

6:31
Шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом и легковушкой под Рязанью
6:25
Видео: Настя Ивлеева перекрасила волосы в голубой цвет
6:04
К тушению пожара на складе с боеприпасами под Ачинском привлекли роботов
5:44
«На сцене ничего не бывает спонтанного»: Лолита о лопнувшем костюме Лопес
5:28
Видео: какую технику нужно выключать из розетки
5:07
Из-за риска развития рака Алена Кравец готова распрощаться с грудными имплантами

Сейчас читают

Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы
«На сцене ничего не бывает спонтанного»: Лолита о лопнувшем костюме Лопес
Какой праздник отмечают 6 августа и что принято делать в этот день

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги