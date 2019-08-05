«Сладкая парочка»: Дарья Пынзарь поделилась откровенным фото с мужем

Дарья и Сергей Пынзарь, звезды телепроекта «Дом-2», вместе вот уже почти десять лет и воспитывают двух сыновей. Однако, судя по фото в Instagram, огонек в их отношениях присутствует до сих пор.

Недавно семья из холодной Москвы сбежала в теплую Турцию. Дарья выложила в своем аккаунте горячее фото. Пара позирует у беседки. Сергей нежно обнимает жену в красном бикини сзади и страстно целует в шею.

«Теплооооо… просто кайф… отогреваюсь☀️», — подписала снимок звезда. (Орфография и пунктуация автора сохранена — Прим. ред.)

Instagram @darya_pinzar86