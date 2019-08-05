«Сладкая парочка»: Дарья Пынзарь поделилась откровенным фото с мужем

, 19:45 Фото 38

Семейная пара сбежала из холодной Москвы в жаркую Турцию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @darya_pinzar86

Дарья и Сергей Пынзарь, звезды телепроекта «Дом-2», вместе вот уже почти десять лет и воспитывают двух сыновей. Однако, судя по фото в Instagram, огонек в их отношениях присутствует до сих пор.

Недавно семья из холодной Москвы сбежала в теплую Турцию. Дарья выложила в своем аккаунте горячее фото. Пара позирует у беседки. Сергей нежно обнимает жену в красном бикини сзади и страстно целует в шею.

«Теплооооо… просто кайф… отогреваюсь☀️», — подписала снимок звезда. (Орфография и пунктуация автора сохранена — Прим. ред.)

Instagram @darya_pinzar86

Поклонники пришли в восторг от фотографии и оставили Дарье и Сергею множество комплиментов:

«Сладкая парочка»;

«Ну очень-очень красивая пара!»;

«Даша, с мужем тебе, конечно, повезло. Счастья вам и такой же идиллии и спустя много-много лет!»;

«Вас и солнышко, и любовь греет. Никогда не замерзнете», — написали фолловеры.

«Почему ноги короткие?» Рудковская озадачила юзеров новой фотографией

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Пынзарь похвасталась результатами диеты — видео.

Читайте также

+19° Днём +19°
Ночью +8°
65.05
0.41 72.37
0.66
Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове

Последние новости

19:57
Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза РФ
19:45
«Сладкая парочка»: Дарья Пынзарь поделилась откровенным фото с мужем
19:37
Художнику Репину на Украине подправили биографию, «похоронив» под Харьковом
19:25
Животик и стулья: поклонники на фото не заметили длинных ног звезды «Дома-2» Инессы Шевчук
19:11
Жительница Иркутской области пришла на пляж с бурым медведем — видео
18:54
Смертоносная тишина: ВМС Великобритании бьют тревогу из-за российских подлодок

Сейчас читают

«Почему ноги короткие?» Рудковская озадачила юзеров новой фотографией
На каком по счету свидании лучше начинать заниматься сексом
Сын Королевой и экс-участница «Дома-2» продемонстрировали нежные чувства

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги