«Сладкая парочка»: Дарья Пынзарь поделилась откровенным фото с мужем

Дарья и Сергей Пынзарь, звезды телепроекта «Дом-2», вместе вот уже почти десять лет и воспитывают двух сыновей. Однако, судя по фото в Instagram, огонек в их отношениях присутствует до сих пор.
Недавно семья из холодной Москвы сбежала в теплую Турцию. Дарья выложила в своем аккаунте горячее фото. Пара позирует у беседки. Сергей нежно обнимает жену в красном бикини сзади и страстно целует в шею.
«Теплооооо… просто кайф… отогреваюсь☀️», — подписала снимок звезда. (Орфография и пунктуация автора сохранена — Прим. ред.)
Поклонники пришли в восторг от фотографии и оставили Дарье и Сергею множество комплиментов:
«Сладкая парочка»;
«Ну очень-очень красивая пара!»;
«Даша, с мужем тебе, конечно, повезло. Счастья вам и такой же идиллии и спустя много-много лет!»;
«Вас и солнышко, и любовь греет. Никогда не замерзнете», — написали фолловеры.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Пынзарь похвасталась результатами диеты — видео.