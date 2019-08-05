Курс евро достиг 73 рублей впервые с середины июня

Рубль завершил основную валютную сессию понедельника, 5 августа, укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи на 19:37.

Курс доллара снизился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,16 рубля.

Курс евро к рублю вырос на 0,72% и достиг 72,97 рубля. В предыдущий раз такая отметка была зафиксирована 13 июня.

Эксперты связывают данные колебания с намерением Вашингтона ввести против Москвы второй пакет санкций по делу Скрипалей, который должен ограничить для России нерублевое долговое финансирование со стороны американских банков, пишет «Экономика сегодня».

Ранее в Минфине США сообщили, что новые ограничительные меры против России вступят в силу 26 августа.