«Бессмысленные кредиты»: в РФ предложили запретить брать займы лицам моложе 25 лет

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров рассказал 5-tv.ru о своей инициативе ввести запрет на выдачу кредитов россиянам, не достигшим 25-летнего возраста. Соответствующее обращение он направил в кабмин РФ.

«Возникла инициатива пересмотреть условия кредитования для граждан РФ, и предусмотреть возможность выдачи кредитов на цели, за исключением образования, улучшения жилищных условий, (приобретения — Прим.ред.) предметов личной необходимости, лечения и лекарств, только гражданам, достигшим 25-летнего возраста», — рассказал он.

По словам Петрова, к нему как к депутату обращаются граждане, как правило родители, чьи дети оформили кредиты, «либо бессмысленные, либо тяжелые с точки зрения дальнейшей выплаты — дорогие заграничные поездки, дорогие гаджеты». Он также привел в пример случай, когда молодые брали займ на свадьбу и свадебное путешествие. В итоге бремя выплат ложиться на взрослых членов семей.

Он напомнил неутешительную статистику, что объем взятых потребительских кредитов в стране подходит к пределу платежеспособности самого населения.

Ранее сообщалось, что кредитная нагрузка россиян за последние пять лет выросла в полтора раза.