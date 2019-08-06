Какие сериалы признаны лучшими в 2019 году — видео

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Американские критики назвали самые успешные многосерийные фильмы.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © West Coast Surfer

Ассоциация телевизионных критиков США в ходе 35-й ежегодной церемонии вручения премии TCA Awards определила лучшие сериалы 2019 года, пишет News.ru.

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Больше всего наград — сразу три — получила комедия «Дрянь» (Fleabag). Персональный приз был вручен и исполнительнице главной роли, сценаристке сериала Фиби Уоллер-Бридж.

Лучшей драмой признан ситком «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul).

«Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне (Leaving Neverland) признан лучшим как «не новостное и информационное кино», а «Матрешка» (Russian Doll) победила как лучшее новое шоу.

Приз за вклад в развитие телевидения достался многосерийному фильму «Дедвуд» (Deadwood) и его создателю Дэвиду Милчу.

Отбор победителей производили более чем 200 американских и канадских профессиональных телекритиков и журналистов, освещающих киноиндустрию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как снимался фильм «Москва слезам не верит».

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