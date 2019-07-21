Как снимался фильм «Москва слезам не верит» — пять интересных фактов

, 15:01 Фото 39

В 2019 году исполнилось 40 лет с момента выхода одной из самых популярных советских кинокартин.

Фото : Кадр из х/ф "Москва слезам не верит" (1979 год) / реж. Владимир Меньшов

Одной из самых известных советских кинокартин «Москва слезам не верит» в 2019 году исполнилось 40 лет. Мелодрама Владимира Меньшова о девушках, приехавших покорять столицу своим упорством и талантом, сразу полюбилась зрителям и заслужила высокую оценку на международном уровне. В 1981 году кинолента была удостоена премии «Оскар».

Сюжет фильма хорошо известен почти каждому российскому телезрителю, а вот об истории создания кинокартины известно довольно мало. Teleprogramma.pro собрала самые интересные факты о съемках ленты, ставшей популярной во всем мире.

Алексей Баталов не хотел играть Гошу

© РИА Новости

На роль Гоши в мелодраме пробовались лучшие актеры страны: Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов, Виталий Соломин и другие. Однако режиссер на этой позиции сразу увидел Алексея Баталова, который не горел желанием играть слесаря. В конце концов, Меньшов смог уговорить актера, и эта роль стала одной из лучших за его сценическую карьеру.

Муравьева разразилась слезами из-за своей роли

В числе недовольных своим сценическим образом была также артистка Ирина Муравьева. Увидев смонтированную версию картины, звезда даже заплакала: ее героиня — Людмила Свиридова — казалась актрисе слишком грубой и непорядочной.

Сцену на станции метро «Охотный ряд» снимали на «Новослободской»

В сцене чтения в метро, где хоккеист Сергей знакомится с Людмилой, на заднем плане видно название станции «Охотный ряд», хотя на момент съемок она уже была переименована в «Проспект Маркса». Старое название было необходимо оставить для создания антуража 1958 года. Однако самое интересное то, что съемки этого эпизода фильма проходили и вовсе на «Новослободской».

Герой Рудик отчасти предрек судьбу развития фильма

© РИА Новости

Сцену встречи Катерины и отца ее ребенка Рудольфа снимали на лавочке на Гоголевском бульваре.

«Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение», — повторял Рудик.

Его пророчество отчасти сбылось. Хотя, конечно театр, книги и кино не утратили свою значимость, роль телевидения в жизни жителей СССР явно выросла. Даже о своем «Оскаре» Меньшов узнал только из телевизора — на вручение премии в Лос-Анджелес его не выпустили.

В первом варианте фильма было больше откровенных сцен

Изначально хронометраж фильма был длиннее на один час. В кинокартине больше откровенных сцен, которые пришлось урезать после рекомендаций из Госкино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что последние «Мстители» могут подвинуть с пьедестала «Аватар».

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