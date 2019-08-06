«Отдых с любимым»: Звезда «Дома-2» выложила чувственное фото с сыном Королевой

, 2:29 Фото 78

Архип Глушко сейчас проводит время на Черноморском побережье вместе со своей избранницей Марией Слугиной.

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Фото, видео : Instagram @slugina_64

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Слугина и сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип уже давно не скрывают чувства друг к другу. Влюбленные публикуют совместные фотографии в социальных сетях и делятся романтичными моментами своих отношений.

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Сейчас пара отдыхает на Черноморском побережье. Вместе со звездными родителями юноши Архип и Мария отправились в отпуск на юг. Там они уже побывали на свадьбе знакомых, куда также были приглашены Королева и Тарзан, пишет Teleprogramma.pro, а потом решили провести время в Небуге.

На странице Слугиной в Instagram появились романтичные фотографии с Архипом, которые были сделаны на скалистом побережье. На снимках юноша нежно целует свою избранницу.

«Отдых с любимым на Черноморском побережье», — подписала публикацию звезда телестройки.

Instagram @slugina_64

Поклонники не смогли сдержать умиления от таких чувственных кадров.

«Пупсики!»

«Классный кадр!»

«Даааа, Архип влюблен», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Королевой не может дождаться встречи с участницей «Дома-2». Архип Глушко опубликовал фото с возлюбленной и рассказал, что безумно по ней скучает.

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