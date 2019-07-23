«Люблю тебя!»: Сын Королевой не может дождаться встречи с участницей «Дома-2»

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко разместил в Instagram романтичное фото с 23-летней участницей «Дома-2» — Марией Слугиной. На некоторое время влюбленным пришлось расстаться, и для Архипа Глушко это стало настоящим испытанием. В публикации 17-летний ребенок знаменитостей признался — он не может дождаться встречи со своей избранницей.
«Наша разлука только усиливает нашу жажду друг к другу, заставляя сходить с ума. Я очень-очень соскучился и не могу дождаться нашей встречи. Люблю тебя!» — трогательно подписал пост сын Королевой.
Возлюбленная Архипа Глушко поспешила ответить избраннику в комментариях.
«Спасибо расстоянию. Мы поняли, насколько дороги друг другу! И я тебя люблю!» — написала подружка сына знаменитостей.
«Вся в любви!» Собчак поцеловала Богомолова и посвятила ему стихи — видео
Мария Слугина снималась в телепроекте «Дом-2». Девушка также принимала участие в конкурсах красоты: «Miss June», «Мисс Губерния» и «Мисс Русское Радио». Сын Наташи Королевой и Тарзана уже познакомил свою избранницу с родителями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Королевой опубликовал откровенное фото с участницей «Дома-2».