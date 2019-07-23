«Люблю тебя!»: Сын Королевой не может дождаться встречи с участницей «Дома-2»

, 17:40 Фото 317

Архип Глушко опубликовал романтичный снимок с возлюбленной и рассказал, что безумно по ней скучает.

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Фото, видео : Instagram @arkhipglushko

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко разместил в Instagram романтичное фото с 23-летней участницей «Дома-2» — Марией Слугиной. На некоторое время влюбленным пришлось расстаться, и для Архипа Глушко это стало настоящим испытанием. В публикации 17-летний ребенок знаменитостей признался — он не может дождаться встречи со своей избранницей.

«Наша разлука только усиливает нашу жажду друг к другу, заставляя сходить с ума. Я очень-очень соскучился и не могу дождаться нашей встречи. Люблю тебя!» — трогательно подписал пост сын Королевой.

Instagram @arkhipglushko

Возлюбленная Архипа Глушко поспешила ответить избраннику в комментариях.

«Спасибо расстоянию. Мы поняли, насколько дороги друг другу! И я тебя люблю!» — написала подружка сына знаменитостей.

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Мария Слугина снималась в телепроекте «Дом-2». Девушка также принимала участие в конкурсах красоты: «Miss June», «Мисс Губерния» и «Мисс Русское Радио». Сын Наташи Королевой и Тарзана уже познакомил свою избранницу с родителями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Королевой опубликовал откровенное фото с участницей «Дома-2».

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