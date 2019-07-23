«Люблю тебя!»: Сын Королевой не может дождаться встречи с участницей «Дома-2»

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко разместил в Instagram романтичное фото с 23-летней участницей «Дома-2» — Марией Слугиной. На некоторое время влюбленным пришлось расстаться, и для Архипа Глушко это стало настоящим испытанием. В публикации 17-летний ребенок знаменитостей признался — он не может дождаться встречи со своей избранницей.

«Наша разлука только усиливает нашу жажду друг к другу, заставляя сходить с ума. Я очень-очень соскучился и не могу дождаться нашей встречи. Люблю тебя!» — трогательно подписал пост сын Королевой.

Instagram @arkhipglushko