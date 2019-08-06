«На сцене ничего не бывает спонтанного»: Лолита о лопнувшем костюме Лопес

В сети обсуждают инцидент, произошедший на концерте американской певицы Дженнифер Лопес в Москве в воскресенье, 4 августа. Во время выступления поп-дивы ее сценический костюм разошелся по швам прямо под грудью. Поклонники были уверены, что на сцене случился казус.
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Однако российская певица Лолита Милявская выразила другое мнение на этот счет. В интервью для MK.RU она отметила, что перед концертом ведется тщательная подготовка, во время которой продумывают все до мелочей: начиная с деталей наряда и заканчивая техникой исполнения.
Звезда сама нередко выходила на сцену в откровенных нарядах и знает, что даже замок на платье страхуется внутренними молниями. Поэтому артистка считает, что все произошедшее во время выступления Джей Ло, ранее было просчитано.
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Ранее 5-tv.ru публиковал видео с концерта Дженнифер Лопес в Москве.