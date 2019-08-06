«Буду рядом»: Дакота растрогала фанатов видео с Соколовским и их малышкой

Поп-исполнительница Маргарита Герасимович, выступающая под псевдонимом Рита Дакота, растрогала фанатов семейным видео. На своей странице в Instagram звезда разместила кадры, на которых качается на качелях вместе с годовалой дочерью Мией. Малышку держит на руках отец – музыкант Влад Соколовский, а певицу качает ее родитель, который сейчас лечится от алкогольной зависимости.

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В подписи к ролику артистка отметила, что он имеет для нее большое значение сразу по нескольким причинам. Во-первых, запись была сделана ровно через год, как Дакота и Соколовский разошлись, однако это не помешало им воссоединиться для того, чтобы вместе провести время с наследницей.

Во-вторых, к прогулке присоединился отец звезды, который сейчас проходит курс реабилитации в клинике. Долгое время мужчина не мог избавиться от тяги к спиртному, однако, в конце концов, смог взять себя в руки и начать лечиться.

В-третьих, спустя год после разрыва с Соколовским исполнительница переосмыслила отношение ко многим вещам. Она призналась, что научилась принимать свою жизнь и людей такими, какие они есть. Несмотря на все, Дакота продолжает любить бывшего мужа, прежде всего, как человека, и радуется, когда удается собраться всей дружной семьей.

«Я люблю своего отца и люблю отца своего ребенка. Люблю, как людей. Люблю как души, у которых свой сложный и красивый путь к свету. Ну, а я просто буду рядом. Всегда», – подчеркнула теледива.

На глазах фанатов после просмотра видео наворачивались слезы.

«У меня у самой глаза в слезах».

«Родная моя, реву от счастья!»

«Шикарно! Какая же вы сильная женщина! Поражаюсь просто!»

«Плачу! Рита, пусть вся твоя большая семья всегда будет счастлива», – написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота показала, как ее лечащийся от алкоголизма отец играет с внучкой.