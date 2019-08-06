Из-за риска развития рака Алена Кравец готова распрощаться с грудными имплантами

Российская телеведущая и актриса Алена Кравец в собственной колонке на портале Teleprogramma.pro рассказала о том, как чувствовала себя после операции по увеличению груди. Звезда призналась, что поначалу была довольна результатом, поскольку с юности мечтала о пышном бюсте. Она прекрасно себя чувствовала и замечала, как на нее заглядываются на улицах.

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Однако спустя время в сети распространилась информация о том, что грудные импланты, которые вставила теледива, могут способствовать развитию онкологических заболеваний. Узнав об этом, Кравец серьезно обеспокоилась.

Она каждые полгода стала проходить обследование у маммологов и онкологов, чтобы убедиться, что ее здоровью ничего не угрожает. Несмотря на положительные прогнозы медиков, Кравец не могла избавиться от тревожных мыслей о том, что исполнив свою детскую мечту, она нанесла серьезный вред здоровью.

« И если после очередной проверки консилиум врачей посоветует мне расстаться с имплантами, я не буду спорить с медиками, а прислушаюсь и избавлюсь от них. Уверяю вас, мои дорогие читатели, жизнь на этом не заканчивается », — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, согласно результатам исследований, женщины, имеющие импланты, сталкиваются с онкологией намного чаще, чем женщины с натуральной грудью.