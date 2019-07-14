Фанаты пришли в восторг от фото Овечкина с голым торсом и Шубской в бикини

Российский хоккеист Александр Овечкин и его супруга Настасья Шубская наслаждаются сейчас отдыхом и делятся с подписчиками в Instagram фотографиями. Недавно Анастасия в своем профиле опубликовала снимок, на котором позирует вместе с мужем на яхте. Александр Овечкин в голубых шортах нежно обнимает супругу в желтом бикини, подчеркивающем ее тоненькую фигурку.

Поклонники пришли в восторг от пары и оставили им на странице множество комплиментов:

«Женственность и мужество!»;

«Богатырь и нежная красавица!»;

«Любуюсь вами, счастья вам и берегите друг друга»;

«Очень красивая и достойная семья! Радуете глаз», — написали фолловеры.

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Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли роскошную свадьбу два года назад. В августе 2018 года у них родился сын. Пара живет в США, но часто приезжает в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин с женой зажгли на концерте Бузовой.