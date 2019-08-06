Профсоюз госслужащих выступил за увеличение чиновникам размера командировочных, дабы не снижать их уровень жизни из-за чрезмерных личных расходов в поездках по стране, сообщают «Известия».

Письмо с просьбой о рассмотрении данной инициативы, подписанное заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России Ниной Кузьминой, было направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

В настоящий момент служащие федеральных органов власти и внебюджетных фондов довольствуются суммой 100 рублей в день в качестве возмещения командировочных. По словам представителей профсоюзов, подобная компенсация очень мала, так как сейчас даже кофе стоит дороже.

« 100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды », — посетовал председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов.

Стоит отметить, что в письме не указано, какой именно суточный лимит средств необходим чиновникам для полного счастья в командировках. Николай Водянов отметил, что Налоговый кодекс РФ дает возможность частным компаниям не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при командировках по территории Российской Федерации.

« Нужно решить, сколько нужно, разработать механизм. Несправедливо, что в компаниях люди получают в семь раз больше, чем на госслужбе », — уверен Николай Водянов.

Получение данного письма в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой подтвердили, но от дальнейших комментариев по этому поводу отказались.

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