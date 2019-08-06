«Маленький вымогатель»: Подольская рассказала о плохой привычке сына

Певица Наталья Подольская неожиданно посетовала журналистам на своего сына — четырехлетнего Артемия. По словам артистки, мальчик то и дело вымогает у людей подарки, передает 7дней.ru.

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Например, однажды ребенок в ответ на просьбу фотографа попозировать на камеру на одном из мероприятий, спросил мужчину: «А что мне за это будет?» Когда Подольская узнала об этом, она тут же прозвала Артемия «маленьким вымогателем подарков».

«Думаю, с выпрашиванием подарков сталкиваются все родители. Я с этим борюсь: объясняю, что нет денег, либо просто отмалчиваюсь. И Володя (Пресняков — Прим.ред.) помогает: если он говорит „нет“, Артемий слушается», — добавила певица.

Сейчас Наталья Подольская вместе с супругом Владимиром Пресняковым и сыном отдыхает в Турции. Изначально певица и мальчик приехали в отпуск одни, чуть позднее от рабочих дел освободился и глава семейства. К его приезду певица даже подготовила специальное платье.

Instagram @nataliapodolskaya