Бывшая участница «Блестящих» Ручка ответила на слухи о романе с Александром Серовым

Певица Надя Ручка, известная публике по работе в группе «Блестящие», опровергла слухи о романе с артистом Александром Серовым, которые некоторое время назад то и дело появлялись в СМИ. По словам Ручки, она никогда не была любовницей певца, передает Teleprogramma.Pro.

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Бывшая солистка «Блестящих» утверждает, что в свое время Серов ей попросту очень сильно помог. Однажды он приехал в украинский город Никополь с гастролями и заприметил там Надю Ручку, которая на тот момент занималась балетом. Мастерство девушки понадобилось Александру Серову для съемок нового клипа.

«Серов, когда меня увидел, сказал, что я как две капли воды похожа на актрису Орнеллу Мути. Конечно, его приглашение в Москву было лестно для меня. К тому же я с пяти лет занималась балетом, так что определенные навыки у меня были. Потом я поехала в Москву и снялась в его ролике», — рассказала Надя Ручка.

Затем певица решилась поступать в Московский институт мировой экономики и международных отношений. В этом артист ей тоже оказал содействие, оплатив первые месяцы обучения. Однако Ручка продолжает настаивать на том, что это было сделано лишь из желания помочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Серов выиграл суд у девушки, которую публично оскорбил.