Александр Серов выиграл суд у девушки, которую публично оскорбил

Народный артист РФ Александр Серов доволен решением суда, который поставил точку в многолетнем противостоянии певца с Кристин и ее матерью Надеждой Тилер, которые утверждают, что девушка — его незаконнорожденная дочь.

Хорошевский суд Москвы в пятницу, 2 августа, отклонил иск семьи, требовавшей от Серова порядка 11 миллионов рублей и публичных извинений за причиненные моральные страдания.

Дело в том, что артист неоднократно в прямых эфирах нелестно отзывался о Тилер-младшей. По мнению Кристин, он «унижал ее честь и достоинство», заявлял, что «она не способна на чувства, умственно и психически больной человек» и «не понимает, где вообще находится». Однажды он даже назвал девушку «дебилкой».

Как рассказал Серов 5-tv.ru, Кристин не является его дочерью. Более того, он не помнит, когда и при каких обстоятельствах мог познакомиться с Надеждой, ведь речь идет о событиях середины 1990-х годов. Он отметил, что у любого артиста, когда тот находится на пике популярности, сотни поклонников просят автографы, и упомнить каждого из них невозможно.

«Это не моя дочь! Как можно приехать 25 лет спустя и совать мне какого-то ребенка», — возмутился он.

Серов рассказал, что у него «за плечами столько благотворительных концертов, столько ударов судьбы и вдруг на старости лет» ему предъявляют подобные претензии.

«Вот справедливость и восторжествовала», — прокомментировал он решение суда.

Также Серов пригласил адвоката, чтобы поставить точку во всей этой неприятной истории.

«Теперь мы на нее подаем в суд, там будет серьезная сумма денег, и она будет выкручиваться. Я ее хочу не то что наказать, я хочу, чтобы этот человек стал человеком. Я не верю этим анализам. Эта Кристин на меня не похожа», — подытожил звезда советской и российской эстрады.

Ранее исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» неоднократно заявлял, что не верит ДНК-тестам.