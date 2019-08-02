Александр Серов выиграл суд у девушки, которую публично оскорбил

, 22:44 Эксклюзивное интервью 77

Кристин Тилер утверждает, что является незаконнорожденной дочерью знаменитого певца, и хотела получить компенсацию в 11 миллионов рублей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Геодакян Артем, /Толочко Виктор, 5-tv.ru

Народный артист РФ Александр Серов доволен решением суда, который поставил точку в многолетнем противостоянии певца с Кристин и ее матерью Надеждой Тилер, которые утверждают, что девушка — его незаконнорожденная дочь.

Хорошевский суд Москвы в пятницу, 2 августа, отклонил иск семьи, требовавшей от Серова порядка 11 миллионов рублей и публичных извинений за причиненные моральные страдания.

Дело в том, что артист неоднократно в прямых эфирах нелестно отзывался о Тилер-младшей. По мнению Кристин, он «унижал ее честь и достоинство», заявлял, что «она не способна на чувства, умственно и психически больной человек» и «не понимает, где вообще находится». Однажды он даже назвал девушку «дебилкой».

Как рассказал Серов 5-tv.ru, Кристин не является его дочерью. Более того, он не помнит, когда и при каких обстоятельствах мог познакомиться с Надеждой, ведь речь идет о событиях середины 1990-х годов. Он отметил, что у любого артиста, когда тот находится на пике популярности, сотни поклонников просят автографы, и упомнить каждого из них невозможно.

«Это не моя дочь! Как можно приехать 25 лет спустя и совать мне какого-то ребенка», — возмутился он.

Серов рассказал, что у него «за плечами столько благотворительных концертов, столько ударов судьбы и вдруг на старости лет» ему предъявляют подобные претензии.

«Вот справедливость и восторжествовала», — прокомментировал он решение суда.

Также Серов пригласил адвоката, чтобы поставить точку во всей этой неприятной истории.

«Теперь мы на нее подаем в суд, там будет серьезная сумма денег, и она будет выкручиваться. Я ее хочу не то что наказать, я хочу, чтобы этот человек стал человеком. Я не верю этим анализам. Эта Кристин на меня не похожа», — подытожил звезда советской и российской эстрады.

Ранее исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» неоднократно заявлял, что не верит ДНК-тестам.

Читайте также

+13° Днём +15°
Ночью +11°
64.64
0.81 71.71
1.24
Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым больше всего завидуют

Последние новости

23:32
МИД Франции прокомментировал выход США из ДРСМД
23:16
Айленд Болдуин вышла в свет без бюстгальтера с оголенными ногами — фото
23:00
«Мой город — мои возможности»: Петербург обновляет кадровый резерв
22:44
Александр Серов выиграл суд у девушки, которую публично оскорбил
22:28
Среди задержанных на митинге в Москве оказалось более 130 уклонистов от армии
22:12
Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» 13 миллионов рублей

Сейчас читают

«Настоящий мачо!»: Мускулистый Дмитрий Хрусталев восхитил фанаток — фото
Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» 13 миллионов рублей
Сексолог рассказал, что мужчины больше всего любят в женщинах и почему

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги