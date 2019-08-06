Директора детского сада Анну А. избили и похитили в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области. Инцидент произошел вечером 5 августа на Сиреневом бульваре. О произошедшем в полицию сообщила 22-летняя дочь потерпевшей, сообщает РЕН ТВ.

По словам Владиславы Б., в квартиру на втором этаже дома, где она находилась вместе со своей 44-летней матерью, через балконную дверь проник 37-летний бывший бойфренд женщины Айк С. После того, как мужчина избил обеих, он силой вытащил Анну А. на улицу и, посадив в принадлежащий ей Cadillac, умчался в неизвестном направлении.

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В настоящий момент полиция ведет розыск похищенной женщины и предполагаемого преступника. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что любители быстрой езды избили и похитили случайного свидетеля в Москве.