Директора детского сада избили и похитили под Петербургом — фото

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Дочь потерпевшей заявила о произошедшем в полицию. По словам девушки, ее мать силой увез из дома бывший бойфренд.

Фото : ТАСС/Maurizio Gambarini

Директора детского сада Анну А. избили и похитили в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области. Инцидент произошел вечером 5 августа на Сиреневом бульваре. О произошедшем в полицию сообщила 22-летняя дочь потерпевшей, сообщает РЕН ТВ.

По словам Владиславы Б., в квартиру на втором этаже дома, где она находилась вместе со своей 44-летней матерью, через балконную дверь проник 37-летний бывший бойфренд женщины Айк С. После того, как мужчина избил обеих, он силой вытащил Анну А. на улицу и, посадив в принадлежащий ей Cadillac, умчался в неизвестном направлении.

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В настоящий момент полиция ведет розыск похищенной женщины и предполагаемого преступника. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что любители быстрой езды избили и похитили случайного свидетеля в Москве.

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