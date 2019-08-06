В Ростовской области обезврежена банда подпольных оружейников — видео

, 15:55 Эфирная новость 68

Трое членов преступной группы арестованы, ведется следствие.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС, 5-tv.ru

В Ростовской области силовики обезвредили банду подпольных оружейников.

По данным оперативников, трое безработных местных жителей изготавливали и сбывали самодельное оружие в Ростове-на-Дону. При этом один из них ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время обыска у подозреваемых обнаружили три пистолета кустарного производства и большое количество составных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Все трое арестованы. Сейчас правоохранители устанавливают круг клиентов и схему сбыта оружейников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала во Владимирской области участников террористической ячейки.

Читайте также

+18° Днём +18°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Как выбрать женское имя по знаку зодиака

Последние новости

17:07
«Фальшивое лицо»: Ольгу Бузову разнесли в сети за лицемерие
17:06
«Ноги от ушей»: Настя Уколова показала, как отдыхает в Турции — фото
16:54
Умерла легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
16:40
Видео: Путин пообещал победителям международных школьных олимпиад премии до одного миллиона рублей
16:27
«У них никогда не было секса»: дочь Федосеевой-Шукшиной о браке с Алибасовым
16:12
СК возбудил дело по факту подрыва боеприпасов на складе в Ачинске

Сейчас читают

«Ноги от ушей»: Настя Уколова показала, как отдыхает в Турции — фото
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек
«Вас Волочкова покусала?»: Подписчики раскритиковали новое фото Собчак с отдыха

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги