В Ростовской области силовики обезвредили банду подпольных оружейников.

По данным оперативников, трое безработных местных жителей изготавливали и сбывали самодельное оружие в Ростове-на-Дону. При этом один из них ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время обыска у подозреваемых обнаружили три пистолета кустарного производства и большое количество составных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Все трое арестованы. Сейчас правоохранители устанавливают круг клиентов и схему сбыта оружейников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала во Владимирской области участников террористической ячейки.