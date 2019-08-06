«Как сделать предзаказ?» Лиза Галкина разработала эксклюзивный смартфон XS 12

Телеведущий Максим Галкин не перестает радовать поклонников пятилетних Лизы и Гарри новыми фотографиями и видео. Недавно юморист в своем Instagram-аккаунте опубликовал забавный видеоролик, на котором Лиза представила разработанную ею новую модель телефона.

«Смартфон XS 12. Звездный эксклюзив. Товар штучный!» — написал Максим Галкин.

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Девочка нарисовала телефон и рассказала отцу про все функции. В смартфоне четыре игры. На второй день малышка презентовала уже обновленное устройство с фонариком и камерой.

Поклонникам пришелся по душе эксклюзив Лизы, они написали, что, возможно, девочка станет вторым Стивом Джобсом.

«Джобс сейчас перевернулся. Тоже мне, айфон. Вон, как надо!»;

«Фантазии фантазиями, а потом появляются новые технологии!»

«У „яблочников“ появилась реальная угроза конкуренции!!!»

«Как сделать предзаказ?»

«Да, фантазерка классная! А может быть, именно она нам придумает такое в скором будущем, что мы все ахнем! Ждем! И наблюдаем!» — оставили комментарии пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина придумала уморительный финал для своей сказки.