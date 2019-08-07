Водонаева связала частую смену аватарок юзеров с неуверенностью в себе

Алена Водонаева рассказала подписчикам в Instagram, как часто стоит менять аватары в социальных сетях. Свои рассуждения экс-участница «Дома-2» сопроводила снимком, на котором сексуально позирует на лестнице во время отдыха в Калифорнии. Завораживающее розовое освещение фотографии, бутафорская белая пальма и соблазнительные изгибы звезды привели фанатов в эстетический экстаз.
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По словам Алены Водонаевой, сомневаться в себе — это нормально. Об этом сообщает Утро.ру.
Некоторые поклонники модели отреагировали на ее слова про аватары и поделились историями о том, с какой периодичностью их меняют. Однако большинство комментариев свелось к восхвалению красоты Алены Водонаевой и необычной локации фото.
«Богиня!»
«И-идеально!»
«Хорошая поза!»
«Потрясающая по стилю, цвету, постановке фото! Бомбическая!» — утверждают фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алену Водонаеву высмеяли за чрезмерную любовь к фотошопу.