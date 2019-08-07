Водонаева связала частую смену аватарок юзеров с неуверенностью в себе

Алена Водонаева рассказала подписчикам в Instagram, как часто стоит менять аватары в социальных сетях. Свои рассуждения экс-участница «Дома-2» сопроводила снимком, на котором сексуально позирует на лестнице во время отдыха в Калифорнии. Завораживающее розовое освещение фотографии, бутафорская белая пальма и соблазнительные изгибы звезды привели фанатов в эстетический экстаз.

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«Где-то читала о том, что люди, которые часто меняют фото на аватарке не уверены в себе. Не сказать, что я прямо всегда в себе уверена, но аватарки правда меняю очень редко» , — поделилась знаменитость.

Instagram @alenavodonaeva