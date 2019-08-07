Водонаева связала частую смену аватарок юзеров с неуверенностью в себе

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Соблазнительный снимок экс-звезда «Дома-2» сопроводила мотивирующим высказыванием.

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Фото, видео : Instagram @alenavodonaeva

Алена Водонаева рассказала подписчикам в Instagram, как часто стоит менять аватары в социальных сетях. Свои рассуждения экс-участница «Дома-2» сопроводила снимком, на котором сексуально позирует на лестнице во время отдыха в Калифорнии. Завораживающее розовое освещение фотографии, бутафорская белая пальма и соблазнительные изгибы звезды привели фанатов в эстетический экстаз.

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«Где-то читала о том, что люди, которые часто меняют фото на аватарке не уверены в себе. Не сказать, что я прямо всегда в себе уверена, но аватарки правда меняю очень редко», — поделилась знаменитость.

Instagram @alenavodonaeva

По словам Алены Водонаевой, сомневаться в себе — это нормально. Об этом сообщает Утро.ру.

«Только дураки в себе не сомневаются! А вся неуверенность при правильном раскладе должна трансформироваться в личный рост и изменения!» — заявила звезда.

Некоторые поклонники модели отреагировали на ее слова про аватары и поделились историями о том, с какой периодичностью их меняют. Однако большинство комментариев свелось к восхвалению красоты Алены Водонаевой и необычной локации фото.

«Богиня!»

«И-идеально!»

«Хорошая поза!»

«Потрясающая по стилю, цвету, постановке фото! Бомбическая!» — утверждают фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алену Водонаеву высмеяли за чрезмерную любовь к фотошопу.

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