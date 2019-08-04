«Аккуратнее!»: Алену Водонаеву высмеяли за чрезмерную любовь к фотошопу

, 13:13 Фото 37

Ведущая поделилась откровенным снимком с отдыха, но подписчики не оценили фото.

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Фото, видео : Instagram @alenavodonaeva

Экс-звезда телестройки «Дом-2» Алена Водонаева отдыхает сейчас в Лос-Анджелесе, откуда публикует в Instagram откровенные фотографии, демонстрирующие шикарную грудь.

Недавно Водонаева поделилась с подписчиками снимком, на котором она позирует в бассейне. Из воды выглядывает пышный бюст светской дивы. При этом Алена попыталась сделать томный взгляд, однако, как видно из реакции фолловеров, у нее это не очень получилось.

Instagram @alenavodonaeva

«С таким лицом плаваешь, как будто в троллейбусе в понедельник едешь на работу с пересадкой на автобус»— написал один из юзеров и его поддержали лайками 48 человек.

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Подписчики не оценили и фото в целом, вместо комплиментов Алена получила обвинения в чрезмерной любви к фотошопу. Пользователи подозрительно отнеслись к подбородку и носу знаменитости:

«Аккуратнее пользуйтесь фотошопом — очень заметно в районе подбородка. Он плавно перетек в бассейн 😂»;

«У Алены был такой курносый нос? Вроде кончик опущенный в жизни, как у Бузовой», — оставили комментарии фолловеры. (Орфография и пунктуация авторов соблюдена — Прим. ред.)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Водонаева порадовала изголодавшихся фанатов откровенным фото.

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