«Аккуратнее!»: Алену Водонаеву высмеяли за чрезмерную любовь к фотошопу

Экс-звезда телестройки «Дом-2» Алена Водонаева отдыхает сейчас в Лос-Анджелесе, откуда публикует в Instagram откровенные фотографии, демонстрирующие шикарную грудь.

Недавно Водонаева поделилась с подписчиками снимком, на котором она позирует в бассейне. Из воды выглядывает пышный бюст светской дивы. При этом Алена попыталась сделать томный взгляд, однако, как видно из реакции фолловеров, у нее это не очень получилось.

«С таким лицом плаваешь, как будто в троллейбусе в понедельник едешь на работу с пересадкой на автобус», — написал один из юзеров и его поддержали лайками 48 человек.

Гороскоп на 4 августа: Козерог, нажмите Ctrl + Alt + Del!

Подписчики не оценили и фото в целом, вместо комплиментов Алена получила обвинения в чрезмерной любви к фотошопу. Пользователи подозрительно отнеслись к подбородку и носу знаменитости:

«Аккуратнее пользуйтесь фотошопом — очень заметно в районе подбородка. Он плавно перетек в бассейн 😂»;

«У Алены был такой курносый нос? Вроде кончик опущенный в жизни, как у Бузовой», — оставили комментарии фолловеры. (Орфография и пунктуация авторов соблюдена — Прим. ред.)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Водонаева порадовала изголодавшихся фанатов откровенным фото.