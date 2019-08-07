«Ребенок с дедушкой!» В сети раскритиковали возрастного мужа звезды «Универа»

Валентина Рубцова решила поделиться с подписчиками в Instagram фотографией с любимым мужем. Актриса живет в счастливом браке с супругом Артуром Мартиросяном уже десять лет. Вместе пара воспитывает общего ребенка — семилетнюю дочку Софью. Избранник старше артистки на 15 лет.

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«Я тебя никому не отдам, сама буду мучить», — шутливо подписала пост звезда.

Instagram @yalav

На снимке знаменитость романтично положила голову на плечо суженого. Казалось бы, комментарии под публикацией должны заполниться комплиментами влюбленным и пожеланиями им долгой счастливой жизни. Однако не тут-то было. Хейтеры принялись высмеивать возраст и внешний вид супруга Валентины Рубцовой.

«Как мило, дочка с папулей!»

«Староват для мужа»;

«Ребенок с дедушкой!» — поделились мнением подписчики.

Поклонники Валентины Рубцовой начали яростно отстаивать право актрисы на личную жизнь.

«Главное, люди счастливы вместе! А возраст — это формальность», — уверены фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Валентина Рубцова расплакалась, вспоминая про болезнь Андрея Гайдуляна.