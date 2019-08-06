Названа предварительная причина смерти Аллы Вербер

, 17:32 Видео 624

Известная российская бизнес-леди скончалась во вторник, 6 августа, в Италии.

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Фото, видео : Instagram @verberalla

Легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла во вторник, 6 августа, в возрасте 61-го года. Известная российская бизнес-леди скончалась в одной из клиник Италии, где находилась на отдыхе.

По информации портала Super, Вербер была госпитализирована после ужина с блюдами из морепродуктов. В больнице у женщины начался анафилактический шок, который спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт. Медики не смогли спасти российскую предпринимательницу.

Известно, что Алла Вербер долгие годы боролась с онкологическим заболеванием. Сообщалось, что болезнь была в стадии ремиссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Вербер в Турции поздравила Игоря Крутого с 65-летним юбилеем.

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Названа предварительная причина смерти Аллы Вербер

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