Названа предварительная причина смерти Аллы Вербер

Легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла во вторник, 6 августа, в возрасте 61-го года. Известная российская бизнес-леди скончалась в одной из клиник Италии, где находилась на отдыхе.

По информации портала Super, Вербер была госпитализирована после ужина с блюдами из морепродуктов. В больнице у женщины начался анафилактический шок, который спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт. Медики не смогли спасти российскую предпринимательницу.

Известно, что Алла Вербер долгие годы боролась с онкологическим заболеванием. Сообщалось, что болезнь была в стадии ремиссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Вербер в Турции поздравила Игоря Крутого с 65-летним юбилеем.