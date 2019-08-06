«Она любила людей»: Лев Лещенко об Алле Вербер

Во вторник, 6 августа, не стало Аллы Вербер — фэшн-директора ЦУМа. Многие лично знакомые с Аллой знаменитости не могут поверить в то, что женщина ушла так стремительно — всего несколько дней назад она с удовольствием проводила время на светских мероприятиях. Как отметил близкий друг Вербер певец Лев Лещенко, он испытал настоящий шок, когда услышал печальную новость.

«Мы буквально четыре дня назад были вместе на юбилее Игоря Крутого. И танцевали, и общались, и сидели вместе. Это шок», — сообщил он в беседе с 5-tv.ru.

По словам Льва Валериановича, Вербер была вхожа в его дом — ни одно семейное торжество Лещенко последних лет не проходило без ее участия. Как отметил певец, фэшн-директора ЦУМа была чутким руководителем и очень любила свою работу. Женщина отличалась добротой и отзывчивостью к окружающим.

«Она любила людей и делала все для того, чтобы сделать нашу жизнь ярче, интереснее и красочнее. Занималась модой, знала многих мировых дизайнеров. Ее уважали и ценили, любили и трепетно к ней относились. Мы глубоко скорбим и сожалеем, что так произошло», — сказал Лев Лещенко.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Алла Вербер скончалась в одной из клиник в Италии.