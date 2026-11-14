«Думала, что конец»: Цой рассказала о состоянии состояние после терапии щитовидной железы

Анита Цой рассказала о самочувствии после терапии щитовидной железы

Народная артистка России Анита Цой рассказала корреспондентам «МК» о самочувствии после терапии радиоактивным йодом, которую прошла в апреле 2026 года в столичном онкологическом центре. По словам певицы, неприятные симптомы отступили, однако щитовидная железа пока продолжает вырабатывать гормоны. Сейчас артистка принимает препараты и готовится к очередному обследованию.

Цой продолжает работать и гастролировать, а недавно попробовала себя в новом амплуа, став ведущей премии «Товар года». За кулисами мероприятия она рассказала, что через неделю должна сдать анализы. Врачи оценят состояние организма и выяснят, как проходит процесс разрушения щитовидной железы после воздействия радиоактивного йода.

«В апреле было облучение. Я думала, что ей уже все, конец. А она живет до сих пор и еще что-то там вырабатывает, какие-то гормоны. Сейчас будем проверять. Врачи говорят, что этот процесс у всех происходит по-разному. Мне надо до апреля подождать: она должна разрушиться», — рассказала певица.

Артистка отметила, что в целом чувствует себя хорошо. Особенно заметно изменился сон. Если раньше Цой спала по три-четыре часа, то теперь отдыхает по семь-восемь. Единственным заметным изменением после начала терапии остаются колебания веса.

«То набираю вес, то сбрасываю, то набираю, то сбрасываю. То есть происходят некие качели», — поделилась исполнительница.

Проблемы со здоровьем начались у Цой в 2016–2017 годах. Во время гастролей со своим шоу по стране певица стала неожиданно терять сознание, а ее артериальное давление резко поднималось до 220–230. Раньше таких показателей у артистки не было.

«Мое давление было, как у космонавтов: 120 на 80. Вот, так все и началось. Потом оказалось, что это моя щитовидочка шалит», — вспоминала артистка.

Позднее медики диагностировали у нее болезнь Грейвса.

Домашние привычки

Несмотря на плотный график, Цой уделяет внимание уходу за собой. Артистка предпочитает домашние процедуры и использует корейскую косметику. По ее словам, она самостоятельно подобрала подходящий набор средств и пока не видит необходимости регулярно посещать косметологические салоны.

«Маска на лицо утром и вечером. Ну, массажики можно, да. Я пользуюсь корейской косметикой. Ну, то есть, прямо очень много процедур делаю дома. В салонах вы меня не увидите у суперпрофессионалов, которые зазывают к себе звезд, нет. Времени нет, да и не надо пока», — рассказала Цой корреспонденту 5-tv.ru на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца.

Полностью отказываться от помощи специалистов певица не собирается, но считает, что торопиться с косметологическими вмешательствами не стоит.

«Ну вот как упадет все, я, наверное, схожу», — пошутила исполнительница.

В семейной жизни Цой ценит простые домашние привычки. Певица рассказала, что после рабочих будней они с супругом Сергеем Цоем любят проводить вечера вместе. При этом им не обязательно выбирать фильм или сериал, который одинаково понравится обоим.

«У меня есть работа — смотрим телесериалы. Потому что он тоже приезжает с работы, он хочет сам факт, знаешь, просто посидеть рядом с женой, попить с ней чаек, посмотреть неважно какой сериал. Понимаешь, нравится ему или не нравится мне — главное, что мы проводим время вместе», — поделилась певица.

Анита и Сергей Цой состоят в браке с 1990 года. У супругов есть сын Сергей. В преддверии Нового года артистка также рассказала о планах на праздничный стол. В этом году, по ее замыслу, на нем встретятся корейские блюда и привычный для многих россиян оливье.

«Кимчи обязательно мы поставим на стол в противовес, естественно, оливье, сделаем корейские пампушки, их называют пигоди. Это такие очень вкусные пирожки с мясом на пару», — рассказала Цой.

Кроме пигоди, на столе появятся корейский рисовый хлеб тток, запеченный гусь и мандарины. Певица отметила, что пигоди в ее семье связывают с пожеланиями успеха, прибыли и здоровья. Еще одна семейная традиция — зимние шашлыки. Цой призналась, что особенно любит момент, когда приготовленное на морозе мясо заносят в теплый дом.

При этом артистка призвала не объедаться.

«Надо просто расслабиться. Не надо так, что все, одна ночь, я сейчас нажрусь и умру. Обычно мы же нормально едим, вкусненького по чуть-чуть попробовать, и все будет очень круто», — объяснила певица.

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