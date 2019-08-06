Камера наблюдения сняла массовую драку со стрельбой на юге Москвы — видео

, 23:17 Эксклюзивное видео 405

В результате «побоища» на Болотниковской улице рядом с Москворецким рынком ранения получили два человека.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Два человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице в центре Москвы вечером в понедельник, 6 августа. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с уличных камер наблюдения, которые засняли конфликт.

Как сообщили в столичной полиции, один человек получил огнестрельное ранение. Второй, по словам очевидцев, был ранен ножом. Стрелявшие, по предварительным данным, из травматического пистолета скрылись с места преступления на автомобиле Infiniti, их ищут, в столице объявлен план-перехват.

В больнице в результате конфликта, по данным полиции, оказался один человек.

Место происшествия рядом с Москворецким рынком оцеплено, на месте работают следователи и эксперты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стрельбе на похоронах в Ленинградской области.

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