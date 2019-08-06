Два человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице в центре Москвы вечером в понедельник, 6 августа. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с уличных камер наблюдения, которые засняли конфликт.

Как сообщили в столичной полиции, один человек получил огнестрельное ранение. Второй, по словам очевидцев, был ранен ножом. Стрелявшие, по предварительным данным, из травматического пистолета скрылись с места преступления на автомобиле Infiniti, их ищут, в столице объявлен план-перехват.

В больнице в результате конфликта, по данным полиции, оказался один человек.

Место происшествия рядом с Москворецким рынком оцеплено, на месте работают следователи и эксперты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стрельбе на похоронах в Ленинградской области.