Без ОСАГО никуда: в Москве начали проверять полисы водителей с помощью камер

У российских водителей проверят наличие полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Эксперимент уже заработал в Москве.

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Автомобиль попадает в поле наблюдения уличных камер, которые отслеживают поток машин, а затем в автоматическом режиме данные приходят в ГИБДД и Российский союз автостраховщиков.

Уже выявлено более семисот тысяч нарушителей. Пока они получают письма с предупреждением, в которых рекомендуется оформить страховой полис.

Когда система заработает в полном объеме, водителям будут выписываться штрафы. Сейчас это 700 рублей. После тестов в столице автопроверка полисов ОСАГО должна заработать по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ГИБДД намеревается в будущем добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу.