Без ОСАГО никуда: в Москве начали проверять полисы водителей с помощью камер

, 7:30 Эфирная новость 50

После пилотного запуска в столице, проверка нарушителей начнется и в других городах России.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, Известия/ Дмитрий Коротаев

У российских водителей проверят наличие полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Эксперимент уже заработал в Москве.

Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

Автомобиль попадает в поле наблюдения уличных камер, которые отслеживают поток машин, а затем в автоматическом режиме данные приходят в ГИБДД и Российский союз автостраховщиков.

Уже выявлено более семисот тысяч нарушителей. Пока они получают письма с предупреждением, в которых рекомендуется оформить страховой полис.

Когда система заработает в полном объеме, водителям будут выписываться штрафы. Сейчас это 700 рублей. После тестов в столице автопроверка полисов ОСАГО должна заработать по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ГИБДД намеревается в будущем добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу.

Читайте также

+11° Днём +22°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

Последние новости

8:24
Алена Кравец продемонстрировала пышные формы и поделилась секретом стройности
8:16
Жуткое видео: агрессивный мужчина избил ребенка на детской площадке
8:09
Ученые обнаружили, что индейцы майя были гораздо воинственнее, чем считалось
8:03
Никас Сафонов рассказал, как одолжил Вилли Токареву деньги на операцию
7:55
Специальные зоны для уличных музыкантов предложили создать в Петербурге
7:47
Маликов опубликовал трогательное отпускное фото с сыном

Сейчас читают

Вера Брежнева показала, как выглядела ее бабушка в молодости — фото
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
«Зато ноги длинные!» Юзеры подбодрили погрустневшую жену Мартиросяна — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги