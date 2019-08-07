Уроки счастливой жизни: как в Калининграде помогают матерям, оказавшимся в сложной ситуации

В Калининграде взяли шефство над молодыми мамами, которые в одиночку столкнулись с жизненными трудностями.

Женщинам оказывается помощь по нескольким направлениям, начиная от самого необходимого — это предоставление жилья сроком до одного года, выдача продуктов питания, медикаментов, памперсов, одежды и обуви.

Своеобразный курс адаптации к жизни для молодых женщин оказался нужным и востребованным. Классы никогда не пустуют.

Проект даже получил президентский грант на развитие — Сергей Лесков об уроках счастливой жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин увеличил детские пособия с 50 рублей до прожиточного минимума.