Уроки счастливой жизни: как в Калининграде помогают матерям, оказавшимся в сложной ситуации

, 9:16 Эфирная новость 42

В социальном центре женщинам оказывают любую помощь — от простых кулинарных советов до бесплатной юридической консультации.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Наталья Селиверстова

В Калининграде взяли шефство над молодыми мамами, которые в одиночку столкнулись с жизненными трудностями.

Женщинам оказывается помощь по нескольким направлениям, начиная от самого необходимого — это предоставление жилья сроком до одного года, выдача продуктов питания, медикаментов, памперсов, одежды и обуви.

Своеобразный курс адаптации к жизни для молодых женщин оказался нужным и востребованным. Классы никогда не пустуют.

Проект даже получил президентский грант на развитие — Сергей Лесков об уроках счастливой жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин увеличил детские пособия с 50 рублей до прожиточного минимума.

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