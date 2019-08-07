Алена Кравец продемонстрировала пышные формы и поделилась секретом стройности

Известная российская телеведущая и актриса Алена Кравец показала в Instagram, как проходят ее рекламные съемки. Звезда опубликовала пикантное видео, на котором снимается в кружевном нижнем белье белого цвета. Светская львица принимает наиболее соблазнительные позы, а фотограф в это время делает снимки с разных ракурсов.

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Предугадав многочисленные вопросы по поводу фигуры, в подписи к публикации Кравец рассказала, как ей удается поддерживать тело в тонусе. Звезда призналась, что оставаться стройной в 34 года ей позволяет не только хорошая наследственность, но и работа над собой.

« В чем секрет моей идеальной женственной фигуры? В Любви и самодисциплине. <.> Выглядеть в 25 лет особого труда вообще не составляет, а вот выглядеть отлично, когда женщине чуть-чуть за 30+++, это уже должна быть и хорошая генетика, сила воли, внутренний несгибаемый стержень и полная внутренняя гармония с собой », — отметила знаменитость.

Поклонники не смогли пройти мимо таких эротичных кадров и оставили ведущей множество комплиментов.

«Мне кажется, ты каждый день кушаешь Адамовы яблоки».

«Богиня!»

«Просто ангел».

«Горячая женщина», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Кравец готова распрощаться с грудными имплантами из-за риска развития рака.