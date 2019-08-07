Порошенко вернулся на Украину — видео

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По данным СМИ Незалежной, бывший президент находится в стране с ночи среды, 7 августа.

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Фото, видео : YouTube / Страна.ua, © РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко ночью в среду, 7 августа, вернулся в Киев, сообщает «Страна.ua». По данным издания, самолет бывшего лидера страны приземлился в аэропорту Жуляны около 02:30.

«Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял, видимо, на Мальдивских островах. После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался», — цитируют журналисты представителя Госпогранслужбы.

Также корреспондентам портала удалось заснять, как Порошенко покидает украинский аэропорт на своем автомобиле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент Украины уехал из Киева в конце июля. Также вместе за ним последовала его семья. Данный факт тут же спровоцировал слухи о том, что, скорее всего, Петр Порошенко решил сбежать из страны, поскольку против него возбуждено более десяти уголовных дел, а 12 августа он должен присутствовать на допросе в ГБР.

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