Бывший президент Украины Петр Порошенко ночью в среду, 7 августа, вернулся в Киев, сообщает «Страна.ua». По данным издания, самолет бывшего лидера страны приземлился в аэропорту Жуляны около 02:30.

«Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял, видимо, на Мальдивских островах. После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался», — цитируют журналисты представителя Госпогранслужбы.

Также корреспондентам портала удалось заснять, как Порошенко покидает украинский аэропорт на своем автомобиле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент Украины уехал из Киева в конце июля. Также вместе за ним последовала его семья. Данный факт тут же спровоцировал слухи о том, что, скорее всего, Петр Порошенко решил сбежать из страны, поскольку против него возбуждено более десяти уголовных дел, а 12 августа он должен присутствовать на допросе в ГБР.