Эксперт раскритиковал новое исследование британских ученых о похмелье

Количество выпитого алкоголя и его крепость не влияют на появление похмелья, заявил в беседе с 5-tv.ru нарколог Марат Агинян, комментируя новое исследование британских ученых об употреблении спиртосодержащих напитков.

Как пишет издание «Аргументы недели» со ссылкой на ученых Великобритании, в рамках эксперимента добровольцам предлагали алкоголь в разных объемах, пропорциях и последовательности. В это же время измерялись параметры, сообщающие о самочувствии испытуемых. В результате якобы выяснилось, что информация о вреде «понижения» и «повышения» градуса — не больше, чем миф, поскольку, например, смешивание водки и пива не приводит к похмелью.

Однако, как отметил эксперт, у людей без алкогольной зависимости похмелье и без того обычно не появляется. То есть очередность употребления видов спиртного на данный факт никак повлиять не может.

«Похмелье не зависит от количества алкоголя, которые вы выпили. Похмелье возникает у людей, у которых уже есть алкогольная зависимость, у людей без зависимости похмелья нет. Может быть только интоксикация», — сказал он.

Он отметил, что симптомы похмелья и интоксикации часто путают. Однако человеку, страдающему похмельем, при очередном выпитом бокале становится только лучше, а при интоксикации все наоборот. Также Марат Агинян добавил, что в целом употребить алкоголь без вреда без здоровья попросту невозможно, безопасных доз этанола (этилового спирта — Прим.ред.) не существует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва стала лидером в российском рейтинге по числу людей с алкогольной зависимостью.