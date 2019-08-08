«Наконец-то мы увидели Монику»: старшая дочь Седоковой показала сестру на фото

Экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова отдыхает во Франции с тремя детьми. Певица прилетела со старшей дочкой пятнадцатилетней Алиной и двухлетним сыном Гектором, а уже на месте к ним присоединилась восьмилетняя Моника.
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Девочка, по решению суда, живет в Америке с отцом Максимом Чернявским. Анна может видеться с ней только за границей. Также певице запрещено публиковать фотографии Моники в сети, артистка этот запрет соблюдает.
Однако старшая дочь Седоковой может размещать снимки с сестрой. Недавно в своем Instagram Алина выложила фото с Моникой и братом. Девушка обнимает Гектора, а рядом стоит их младшая сестренка.
Подписчики были очень рады увидеть наконец-то Монику и отметили, что она очень повзрослела.
«Наконец-то мы увидели Монику. Какая взрослая уже»;
«Мони, так круто видеть вас всех вместе»;
«Какая же Моника уже взрослая», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седокова станцевала на улице во время отдыха.