«Наконец-то мы увидели Монику»: старшая дочь Седоковой показала сестру на фото

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Анне Седоковой запрещено выкладывать снимки восьмилетней дочери по решению суда.

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Фото, видео : Instagram @annasedokova

Экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова отдыхает во Франции с тремя детьми. Певица прилетела со старшей дочкой пятнадцатилетней Алиной и двухлетним сыном Гектором, а уже на месте к ним присоединилась восьмилетняя Моника.

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Девочка, по решению суда, живет в Америке с отцом Максимом Чернявским. Анна может видеться с ней только за границей. Также певице запрещено публиковать фотографии Моники в сети, артистка этот запрет соблюдает.

Instagram @lalina_one

Однако старшая дочь Седоковой может размещать снимки с сестрой. Недавно в своем Instagram Алина выложила фото с Моникой и братом. Девушка обнимает Гектора, а рядом стоит их младшая сестренка.

Подписчики были очень рады увидеть наконец-то Монику и отметили, что она очень повзрослела.

«Наконец-то мы увидели Монику. Какая взрослая уже»;

«Мони, так круто видеть вас всех вместе»;

«Какая же Моника уже взрослая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седокова станцевала на улице во время отдыха.

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