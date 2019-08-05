Следователи начали проверку по факту гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Причиной задержки почти на час скоростного поезда «Сапсан» стала гибель зацепера на крыше одного из вагонов.

Состав следовал из Петербурга в Москву. В районе Твери пассажиры почувствовали резких запах дыма в салоне. Поезд экстренно остановили.

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Выяснилось, что молодой человек ехал на крыше вагона и коснулся токоприемника. От короткого замыкания загорелась изоляция. Зацепер от удара током скончался на месте.

По факту происшествия Следственный комитет начал проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России могут ужесточить наказание для экстремалов-зацеперов.