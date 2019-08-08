«Не сутулься»: подписчики Карауловой не оценили ее снимок топлес

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Певица не произвела впечатления на поклонников, опубликовав откровенную фотографию со спины.

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Фото, видео : Instagram @yulianna_karaulova

Поклонники Юлианны Карауловой неожиданно раскритиковали ее снимок с отдыха, на котором артистка предстала топлес. Как ни странно, большинство подписчиков певицы в Instagram начали высматривать на фотографии недостатки вместо того, чтобы отметить стройную фигуру девушки.

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Instagram @yulianna_karaulova

«Не сутулься», — прокомментировал фото один из пользователей.

«А что это за полоса?» — съязвил юзер.

«Блин, еще бы трусы сняла», — добавил подписчик.

Другие же пользователи, прочитав подобные комментарии, посоветовали Юлианне Карауловой не обращать на них внимание и наслаждаться отпуском.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как юзеры не смогли «обнаружить» у артистки грудь.

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