Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики оценил огромный вклад России в объединении Германии. Об этом он заявил во время интервью телеканалу ZDF, передает RT. По мнению Кубики, немцы должны быть благодарны русским, так как без них объединение страны бы не произошло.

«Восточные немцы были раздражены слоганами „Учиться побеждать у СССР“, что это лучшая страна мира, но с другой стороны, граждане бывшей ГДР знают, что без русских не было бы объединения Германии… Благодаря нашим русским друзьям не было стрельбы», — сказал вице-президент бундестага.

Также Вольфганг Кубики отметил, что «было огромным достижением, что русская армия без эксцессов покинула бывшую ГДР».

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