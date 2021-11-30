Какие симптомы могут указывать на склонность к инфаркту

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Игорь Рязов
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Врачи сформулировали несколько признаков, свидетельствующих о предрасположенности к инфаркту.

Какие симптомы могут указывать на склонность к инфаркту

Фото: www.globallookpress.com /imagebroker/Michaela Begsteiger

Четверть смертей в мире происходит из-за заболеваний сердца. А около 20% инфарктов происходит бессимптомно, их еще называют «молчаливыми». Такие скрытые сердечные приступы наносят организму непоправимый вред. Но медики сформулировали несколько симптомов, которые должны заставить больного насторожиться и в срочном порядке обратиться к врачу.

Так, одним из первейших признаков предрасположенности к инфаркту врачи называют сильную одышку.

«Если на первом-втором этажах при подъеме по лестнице вам пришлось остановиться и отдышаться, значит, сердце испытывает большую нагрузку, а вы находитесь в группе риска инфаркта миокарда», — приводит слова врача и телеведущего Сергея Агапкина «Российская газета».

Помимо одышки, серьезными симптомами, указывающими на то, что с сердцем не все в порядке, считается резкое ухудшение самочувствия при физической нагрузке. И уже совсем нельзя игнорировать давящую боль за грудиной, которая отдает в руку, под лопатку или даже в челюсть. О сердечном приступе может также говорить боль в спине в сочетании с кратковременным онемением рук. При появлении перечисленных симптомов необходимо срочно обращаться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно предвидеть внезапную остановку сердца.

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