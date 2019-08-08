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  4. «Царевна!» Жена Мартиросяна удачно подобрала наряд и собрала сотни комплиментов

«Царевна!» Жена Мартиросяна удачно подобрала наряд и собрала сотни комплиментов

, 16:11 Фото 20

Подписчикам Жанны пришелся по душе ее новый образ, напомнивший им Царевну Лебедь.

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Фото, видео : Instagram @jannalevina_martirosyan

Супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна — Жанна — в очередной раз впечатлила своих подписчиков в Instagram новым образом. На этот раз она выложила снимки с прогулки по курорту на севере Сардинии. Для такого выхода жена Мартиросяна подобрала мини-платье белоснежного цвета, туфли-лодочки на шпильке такого же цвета и клатч в тон, но с черным узором.

«Серьезное Безе», — иронично подписала свою фотографию Жанна.

Instagram @jannalevina_martirosyan

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«Потрясающий наряд!» — прокомментировал публикацию один из пользователей.

«Вы в этом наряде слово царевна», — добавил другой.

«Не просто царевна, а Царевна Лебедь!» — отметил юзер.

Жена одного из самых популярных комиков, в свою очередь, поблагодарила подписчиков за оказанное ей внимание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пользователи призвали Жанну не грустить по поводу окончания отпуска.

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