Супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна — Жанна — опубликовала в Instagram фотографию, на которой сидит с грустным видом. Как стало понятно из публикации, настроение Жанне подпортило слишком стремительное завершение отпуска.

«Отдых на побережье закончился. Я на мели», — написала она.

Instagram @jannalevina_martirosyan