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  4. В Ставрополе задержан мужчина, убивший приятеля за сексуальные домогательства

В Ставрополе задержан мужчина, убивший приятеля за сексуальные домогательства

, 17:17 Видео 28

Подозреваемый сознался в преступлении и охотно рассказал на допросе, как избил и поджег обидчика.

Фото, видео : ТАСС/Астапкович Владимир

В Ставрополе арестован 50-летний гражданин, который подозревается в убийстве 55-летнего приятеля. Сам обвиняемый объясняет свой поступок сексуальными домогательствами со стороны собутыльника.

Как сообщило краевое управление СК РФ, преступление было совершено в июле 2019 года. Мужчины вместе выпивали в садоводстве, когда между ними вспыхнула ссора.

«Полез ко мне в штаны и сказал, что он меня хочет. Я на это отказался, естественно, а он начал настаивать. Я набил ему лицо, очень хорошо набил, и все. Спирт оставался целый, настоящий, я плеснул на одеялку, подпалил и ушел», — рассказал на допросе задержанный.

В результате дом сгорел, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело. Расследование уголовного дела еще продолжается, подозреваемый помещен под стражу, назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из отделов полиции Челябинской области шесть девушек-полицейских пожаловались на сексуальные домогательства со стороны начальника.

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