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Теперь «двоечка»: Ольга Казаченко сделала себе новую грудь

, 16:40 129

После операции постоянная участница ток-шоу предвкушает успех у мужчин.

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Фото, видео : Instagram @olga__kazachenko

Ольга Казаченко предвкушает успех у мужчин благодаря новенькой силиконовой груди, которую она себе сделала. Буквально на днях она выписалась из клиники, где проходила операция, и сразу же подробно рассказала обо всем в своем Instagram.

По словам Казаченко, раньше по поводу своих форм она не беспокоилась, но после рождения ребенка грудь вдруг пропала совсем, и Ольга стала с завистью поглядывать на обладательниц роскошных силиконовых имплантов.

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Instagram @olga__kazachenko

«Когда мне приходилось идти на съемку программы или на светское мероприятие, я подкладывала в лифчик большой объем ваты. Понимала, что без нее платья на мне смотреться не будут. Честно говоря, для меня это был основной аргумент перед операцией», — призналась Казаченко в интервью «Собеседнику».

Пообщавшись с девушками, которые прошли через эту процедуру, Ольга утвердилась в своем намерении и выбрала клинику. Слишком пышную грудь она не захотела, решила остановиться на более естественной, сексуальной «двоечке».

«Волновалась жутко, но мой хирург Данила Лупин меня успокоил. Вскоре я уже оказалась в операционной. Честно говоря, даже не заметила, как уснула под наркозом. Проснулась уже с новыми формами. Ничего особенно не болело», — рассказала она.

Теперь Казаченко ждет, что ее новые формы оценят по достоинству на съемочных площадках ток-шоу, постоянной участницей которых она является. В том числе и сын Армена Джигарханяна Степан, с которым, по слухам, у Ольги близкие отношения.

«Он отреагировал положительно. Мне кажется, любому мужчине нравятся красивые девушки с формами! Надеюсь, очень скоро мы с ним увидимся, я уже жду встречи», — призналась Казаченко.

Кроме того, преобразившаяся женщина готовится к очередному раунду судебных баталий с бывшим мужем, популярным в 1990-е музыкантом Вадимом Казаченко, который, по ее словам, затерроризировал ее исками. А пока — пьет обезболивающие и восстанавливается после операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о войне между женщинами Вадима Казаченко, переходящей из залов судебных заседаний на экраны телевизоров и обратно.

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