Актриса Ирина Старшенбаум практически сразу после расставания с Александром Петровым уехала на отдых в Турцию, где, как решили многие пользователи Instagram, веселится «будто напоказ». К такому выводу юзеры пришли из-за появления в соцсети ролика с танцующей артисткой в одном из злачных заведений.

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На видео Старшенбаум сняла главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук и выложила на своей странице. Судя по всему, они проводят время в Турции вместе.

«Красавчик Петров с другой, теперь во все тяжкие», — прокомментировал кадры один из юзеров.

«Да уж… Развезло», — съязвил другой.

«А это надо было выкладывать?» — озадачился подписчик Бондарчук.

Сами же женщины отвечать на многочисленные вопросы пользователей не спешат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация о расставании Ирины Старшенбаум и Александра Петрова появились в конце июля. Они встречались почти четыре года и уже было объявили о помолвке. Судя по всему, теперь Петров предпочел 24-летнюю Стасю Милославскую. Часть юзеров уверена, что она увела его из прежней семьи.