«Точеные!» Дарья Клюкина восхитила поклонников стройными загорелыми ножками

Победительница телевизионного шоу «Холостяк-6» Дарья Клюкина поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией. Модель недавно вернулась из отпуска и с головой окунулась в подготовку к свадьбе.
Но снимок, судя по всему, сделан еще на отдыхе. Дарья позирует на каменной лестнице, демонстрируя загорелые стройные ножки.
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Поклонники пришли в восторг от фото Клюкиной и оставили на ее странице множество комплиментов.
«А я сижу такая вся, загораю. Фигурка, загар, очки класс»;
«Красиво — точеные ножки, золотистый загар, кожа блистает, как атлас!»
Однако некоторые фолловеры обвинили Дарью в излишней худобе.
«Зачем быть слишком худой, чтоб кости торчали?»
«Очень похудела», — высказались юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Холостяка» Клюкина похвасталась выбором свадебного платья.