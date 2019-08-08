«Точеные!» Дарья Клюкина восхитила поклонников стройными загорелыми ножками

Победительница телевизионного шоу «Холостяк-6» Дарья Клюкина поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией. Модель недавно вернулась из отпуска и с головой окунулась в подготовку к свадьбе.

Но снимок, судя по всему, сделан еще на отдыхе. Дарья позирует на каменной лестнице, демонстрируя загорелые стройные ножки.

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Instagram @klyukina_d