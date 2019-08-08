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«Точеные!» Дарья Клюкина восхитила поклонников стройными загорелыми ножками

, 20:12 Фото 90

Модель опубликовала в Instagram солнечное фото из отпуска.

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Фото, видео : Instagram @klyukina_d

Победительница телевизионного шоу «Холостяк-6» Дарья Клюкина поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией. Модель недавно вернулась из отпуска и с головой окунулась в подготовку к свадьбе.

Но снимок, судя по всему, сделан еще на отдыхе. Дарья позирует на каменной лестнице, демонстрируя загорелые стройные ножки.

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Instagram @klyukina_d

Поклонники пришли в восторг от фото Клюкиной и оставили на ее странице множество комплиментов.

«А я сижу такая вся, загораю. Фигурка, загар, очки класс»;

«Красиво — точеные ножки, золотистый загар, кожа блистает, как атлас!»

Однако некоторые фолловеры обвинили Дарью в излишней худобе.

«Зачем быть слишком худой, чтоб кости торчали?»

«Очень похудела», — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Холостяка» Клюкина похвасталась выбором свадебного платья.

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