Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

Неизвестные молодые люди напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова во время встречи с избирателями 8 августа в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника парламентария Никиты Ганжа.

По его словам, агрессивные молодчики атаковали Чернышова в Западном Бирюлево и попытались забрать у него удостоверение депутата Госдумы, а также угрожали насилием.

Парламентарий уже обратился в полицию. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дело. В ГУ МВД пока никак не прокомментировали это происшествие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за нападение на врачей грозит уголовная ответственность.