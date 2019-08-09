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Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

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Помощник Бориса Чернышова сообщил, что агрессивные молодые люди попытались отобрать удостоверение у парламентария в Западном Бирюлево.

Фото : © РИА Новости / Владимир Федоренко

Неизвестные молодые люди напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова во время встречи с избирателями 8 августа в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника парламентария Никиты Ганжа.

По его словам, агрессивные молодчики атаковали Чернышова в Западном Бирюлево и попытались забрать у него удостоверение депутата Госдумы, а также угрожали насилием.

Парламентарий уже обратился в полицию. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дело. В ГУ МВД пока никак не прокомментировали это происшествие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за нападение на врачей грозит уголовная ответственность.

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